Franculino Milan, obiettivo rossonero per Allegri: Gimenez verso l’addio a gennaio? Ultime. Segui gli aggiornamenti

La sessione di mercato di gennaio si avvicina e il Milan è pronto a muoversi con determinazione per rinforzare una rosa corta, come richiesto con forza da Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese. L’edizione odierna di Tuttosport apre con un titolo che accende le fantasie dei tifosi: “Milan, c’è Franculino per Allegri“.

Il Diavolo, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente albanese a caccia di giovani talenticon margini di crescita, sta valutando con estrema attenzione il profilo di Franculino, l’attaccante classe 2004 del Midtjylland. Il centravanti capoverdiano sta vivendo una stagione da urlo in Danimarca, testimoniata da un impressionante bottino di 19 gol in 27 partite tra tutte le competizioni.

Il Nodo Economico: Franculino Costa Carissimo

L’entusiasmo per le qualità tecniche e il fiuto del gol di Franculino si scontra, tuttavia, con la valutazione elevataimposta dal club danese: il Midtjylland valuta il suo gioiello ben 40 milioni di euro. Una cifra considerevole che costringe il Milan a studiare soluzioni finanziarie creative prima di poter tentare l’assalto definitivo.

Secondo Tuttosport, una buona parte delle risorse economiche necessarie per questo colpo potrebbe arrivare da una cessione eccellente. Il nome in pole è quello di Santiago Gimenez, l’attaccante messicano infortunato e ormai ai margini delle gerarchie di Allegri, il quale è finito nel mirino del West Ham, club della Premier League che lo segue da tempo.

La Lista della Spesa di Igli Tare: Alternative e Giovani Profili

Il Milan non si concentra unicamente su Franculino, su cui c’è anche la concorrenza della Roma. La lista dei dirigenti milanisti e del DS Tare include anche altri nomi di attaccanti promettenti e funzionali al gioco di Allegri:

Mateo Pellegrino (Parma): Un giovane profilo che milita in Serie B.

(Parma): Un giovane profilo che milita in Serie B. Artem Dovbyk (Roma): Un centravanti di maggiore esperienza e fisicità.

(Roma): Un centravanti di maggiore esperienza e fisicità. Joaquín Panichelli (Strasburgo): Un altro attaccante su cui poter scommettere per il futuro.

L’obiettivo di Igli Tare è chiaro: garantire a Massimiliano Allegri un attaccante di prospettiva o immediata utilità per affrontare il girone di ritorno e supportare il sogno Scudetto dei rossoneri.