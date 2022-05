Mercato Milan, forte interesse per un centrocampista del Wolverhampton

Mercato Milan, dall’Inghilterra rilanciano il forte interesse di Maldini per Morgan Gibbs-White del Wolverhampton

Dall’Inghilterra rilanciano un’interessa notizia di calciomercato per quanto riguarda il Milan. Come riporta il The Athletic infatti, i rossoneri, con Maldini in testa, sarebbero molto interessati a Morgan Gibbs-White, centrocampista classe 2000 del Wolverhampton.

Il giovane quest’anno ha giocato in Championship nello Sheffield United dove è esploso definitivamente collezionando 13 gol e 10 assist in 40 presenze totali.