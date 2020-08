Mercato Milan, ecco i profili per ruolo cercati dai rossoneri

Mercato Milan, Stefano Pioli ha detto che non servono molti acquisti per rinforzare la squadra. Ecco i ruoli che necessitano rinforzi

Stefano Pioli ha detto che non servono molti acquisti per rinforzare la squadra. Senza dubbio però, qualche ritocco va fatto anche alla luce della prima parte di stagione. La dirigenza rossonera ha individuato insieme al tecnico alcuni ruoli che necessitano di rinforzi. Si partirà da un terzino destro dopo l’arrivo di Kalulu a costo zero. In uscita quindi uno tra Davide Calabria e Andrea Conti. A centrocampo arriveranno almeno due elementi, di cui uno di grande duttilità (un profilo alla Szoboszlai) in grado di agire sulla trequarti e in regia.

Infine, fari puntati sull’attacco indipendentemente dalla conferma di Zlatan Ibrahimovic. Il primo obiettivo è Jovic, ma l’attaccante nelle ultime ore sembra essere vicino al Monaco.