Mercato Milan, Furlani apre il dossier legato ai rinnovi: in tre verso la firma, i dettagli caso per caso

Mercato Milan, Giorgio Furlani, CEO del club rossonero, è pronto ad aprire il dossieri legato ai rinnovi: la situazione caso per caso

Il Milan è al lavoro su più fronti per garantire stabilità alla rosa di Massimiliano Allegri, con la dirigenza concentrata sui rinnovi dei contratti delle pedine considerate cruciali per il progetto tecnico.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sui prossimi appuntamenti in programma a Casa Milan per blindare i giocatori più importanti.

Mercato Milan, Pulisic e il rinnovo fino al 2030

Tra le priorità spicca il nome di Christian Pulisic. L’esterno americano, arrivato in rossonero e subito diventato un leader in campo e il capocannoniere della squadra, è destinato a prolungare ulteriormente la sua permanenza.

Sebbene il contratto attuale scada nel 2027, è già presente un’opzione per un’ulteriore stagione. Prospettiva: La logica, secondo il quotidiano, è quella di arrivare a un rinnovo fino al 2030 con un conseguente adeguamento economico rispetto ai 4 milioni di euro netti percepiti attualmente. La volontà è blindare il giocatore e riconoscere il suo status di top player.

Un altro giocatore chiave nel progetto di Allegri che vede un prolungamento all’orizzonte è Alexis Saelemaekers. Il centrocampista belga è apprezzato per la sua duttilità e abnegazione tattica.

Durata: Si lavora per raggiungere un accordo in Primavera, con l’obiettivo di estendere la scadenza fino al 2029 o al 2030 .

Si lavora per raggiungere un accordo in Primavera, con l’obiettivo di estendere la scadenza fino al o al . Ingaggio: Anche per lui è previsto un aumento del compenso, un riconoscimento per il suo contributo costante.

Al momento, la situazione relativa al portiere titolare, Mike Maignan, resta invece in standby. Le trattative per il suo prolungamento, considerate di grande complessità per le alte richieste economiche del portiere, non hanno subito sviluppi recenti e restano il nodo cruciale del futuro della porta rossonera.