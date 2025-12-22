Mercato Milan, Fullkrug non basta: difesa sotto esame, è Disasi la soluzione per Allegri? Cosa filtra

Mercato Milan, imminente l’arrivo di Fullkrug in attacco ma ora c’è da sistemare la difesa: resta viva la pista Disasi dal Chelsea

Il calciomercato invernale del Milan entra nel vivo con una strategia chiara: consegnare a Massimiliano Allegri i tasselli mancanti per blindare la corsa Champions. Se per l’attacco il “giorno di Füllkrug” sembra ormai arrivato, in difesa l’attenzione si è spostata prepotentemente su Axel Disasi. Il centrale francese del Chelsea è balzato in cima alle preferenze rossonere, come evidenziato questa mattina dal QS – Il Giorno.

Mercato Milan, profilo e situazione: Perché Disasi?

Axel Disasi (classe 1998) rappresenta l’identikit perfetto per la retroguardia milanista: fisicità imponente (190 cm), esperienza internazionale e una duttilità che gli permette di agire sia come centrale che come terzino destro in caso di emergenza.

Margini al Chelsea: Dopo essere arrivato a Londra dal Monaco per 45 milioni di euro nel 2023, il difensore è finito ai margini del progetto tecnico di Enzo Maresca, finendo addirittura a giocare con la formazione U21 dei Blues in questa stagione.

Dopo essere arrivato a Londra dal Monaco per 45 milioni di euro nel 2023, il difensore è finito ai margini del progetto tecnico di Enzo Maresca, finendo addirittura a giocare con la formazione U21 dei Blues in questa stagione. L’opportunità di mercato: Proprio questo isolamento a Stamford Bridge rende Disasi un’occasione “low cost”. Il Chelsea sarebbe disposto a lasciarlo partire con la formula del prestito con diritto di riscatto, una condizione ideale per le casse del Milan che non vuole fare investimenti pesanti a titolo definitivo in questa sessione.

La concorrenza e le alternative

Sebbene Disasi sia il nome del momento, la dirigenza guidata da Igli Tare mantiene vivi altri contatti per non farsi trovare impreparata. Sullo sfondo resta l’opzione Niklas Süle del Borussia Dortmund, sebbene le richieste salariali del tedesco siano considerate elevate. Rispetto all’estate, quando a Disasi fu preferito De Winter, oggi il francese sembra aver scalato le gerarchie grazie alla sua voglia di riscatto e alla necessità di Allegri di inserire un profilo più esperto e strutturato.