Mercato Milan, cercasi difensori: Furlani vuole questi due nomi a gennaio ULTIME

Mercato Milan, cercasi difensori: Furlani vuole questi due nomi a gennaio. Le ULTIME verso gennaio

Dopo i tanti infortuni soprattutto in difesa, il mercato Milan deve subito pensare al mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i rossoneri faranno un doppio colpo in quel reparto e i nomi più in voga sono quelli di Kiwior, anche se l’Arsenal non sembra convinta, e quello di Gabbia con Furlani che sta cercando di convincere gli spagnoli a far terminare il prestito con sei mesi d’anticipo.