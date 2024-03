Mercato Milan, Ibrahimovic avvisa Cardinale: «Loro due sono incedibili». Confronto incandescente, cosa si è deciso

Mercato Milan, Zlatan Ibrahimovic ha avvisato Gerry Cardinale: Rafael Leao e Theo Hernandez sono incedibili. Le ultime

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan comincia a gettare le basi per la prossima sessione, quella estiva. In questo senso Zlatan Ibrahimovic ha avuto un confronto con Gerry Cardinale in cui ha ribadito al numero uno di RedBird l’assoluta incedibilità di due calciatori dell’attuale rosa rossonera.

Si tratta di Rafael Leao e Theo Hernandez: se per Maignan possono essere fatte delle valutazioni diverse l’attaccante e il terzino sono pilastri del presente e del futuro.