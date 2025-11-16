Mercato Milan, derby anche fuori dal campo con l’Inter! Per il post Maignan… Ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Derby della Madonnina non si limita più ai novanta minuti sul campo di San Siro, ma si trasferisce prepotentemente sul tavolo delle trattative di mercato. Milan e Inter si ritrovano, infatti, a condividere gli stessi obiettivi in vista della prossima sessione estiva, con un focus particolare sul reparto che richiede la rivoluzione più profonda: la porta.

Entrambe le formazioni meneghine si preparano a salutare i loro attuali pilastri tra i pali. Il Milan del DS Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri si appresta a dire addio a Mike Maignan, l’eccezionale portiere francese, mentre l’Interdovrà fare i conti con la partenza a parametro zero di Yann Sommer, il portiere svizzero. Questa doppia separazione forzata impone ai club di muoversi d’anticipo per identificare i sostituti ideali.

La Caccia ai Sostituti: i nomi nel mirino dei due club

I nomi individuati e seguiti con particolare attenzione dai due club rivali sono principalmente due, entrambi considerati profili di grande prospettiva per il futuro della Serie A. A rivelare i dettagli di questa sfida incrociata di mercato è stato il quotidiano Il Giorno (edito da Il QS), che ha titolato in prima pagina: “Suzuki e Caprile, stessi obiettivi per Inter e Milan“.

Zion Suzuki

Il primo obiettivo è Zion Suzuki, il giovane e talentuoso portiere giapponese (classe 2002) che ha già dimostrato notevoli qualità in patria. È un profilo che unisce grandi riflessi e un’ottima tecnica di base, rappresentando un potenziale crack per il futuro. Il DS Tare, noto per la sua visione lungimirante sul mercato, vede in lui un possibile erede ideale per Maignan nel Diavolo.

Elia Caprile

Il secondo nome è quello di Elia Caprile, il giovane portiere italiano (classe 2001, magari di proprietà Napoli e in prestito ad un altro club), che ha impressionato per la sua personalità e le sue parate decisive in Serie A. La possibilità di puntare su un talento nazionale rende il portiere una priorità sia per i rossoneri che per i cugini nerazzurri.

La battaglia tra Milan e Inter per assicurarsi uno dei due portieri si preannuncia intensa e serrata. La scelta finale sarà cruciale per le strategie di Allegri e per il futuro difensivo di entrambe le squadre, con il Derby che, ancora una volta, deciderà le sorti del campionato e del mercato.