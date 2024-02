Rinnovo Giroud, Milan in attesa del francese: le ultime sull’attaccante

Rinnovo Giroud, il Milan è in attesa della decisione del centravanti francese: un altro anno in rossonero o sbarco in MLS?

Come riportato da Tuttosport, il Milan è in attesa della decisione di Olivier Giroud per quanto riguarda la prossima stagione.

Il club rossonero ha aperto alla possibilità del rinnovo annuale dell’ex Chelsea a cifre più basse di quelle attuali (2 milioni di euro circa invece che 3.5). La palla passa ad Olivier: continuare un altro anno a Milanello o cedere alla tentazione MLS? In primavera la decisione finale.