Mercato Milan: ecco cosa non convince di Amrabat. Anche il Torino in pressing sul centrocampista della Fiorentina

Stasera andrà in scena la sfida fra Torino e Fiorentina. Un’occasione per parlare anche di mercato fra le due società, con i granata interessati ad Amrabat.

Ora in Coppa d’Africa con il Marocco, per il centrocampista è vivo l’interesse del Torino di Juric che lo rivorrebbe dopo l’exploit a Verona. Sul giocatore ci sarebbe anche il Milan, ma l’assenza per la competizione africana è un peso non da poco. Lo scrive Tuttosport.