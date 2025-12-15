Mercato Milan, Tare piazza il colpo Fullkrug: l’ultima indiscrezione sul tedesco non lascia dubbi. Lo scenario

Mercato Milan, Igli Tare è pronto a piazzare il colpo Fullkrug in attacco: contatti serrati col West Ham, la punta può arrivare in prestito

Il pareggio per 2-2 contro il Sassuolo, con la doppietta del giovane difensore Bartesaghi a sopperire le assenze e la sterilità offensiva, ha rilanciato con forza le problematiche dell’attacco del Milan. Con Rafael Leão e Santiago Gimenez infortunati e l’attacco sulle spalle di Christian Pulisic e Christopher Nkunku, la necessità di un nuovo centravanti a gennaio è ormai priorità assoluta.

Come riportato da Calciomercato.com, il nome in cima alla lista del dirigente Igli Tare è Niclas Füllkrug, attaccante tedesco del West Ham.

Mercato Milan, Füllkrug: il profilo ideale per Tare

Il nome di Füllkrug (classe 1993, 32 anni) circola da mesi, e i contatti risalgono già alla scorsa estate. L’ex Borussia Dortmund è considerato il profilo ideale da Tare per diversi motivi:

Caratteristiche Tecniche: È la “boa” d’area di rigore, un profilo fisico e funzionale richiesto da Massimiliano Allegri.

È la “boa” d’area di rigore, un profilo fisico e funzionale richiesto da Massimiliano Allegri. Opportunità: Le difficoltà riscontrate dal giocatore in Premier League e il fatto che non sia ritenuto indispensabile dal tecnico Nuno Espirito Santo facilitano una sua potenziale cessione a gennaio.

L’azione della dirigenza è mirata a stringere i tempi. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, sono previsti nuovi contatti diretti nei prossimi giorni e settimane:

Tra il Milan e il West Ham .

. Tra il Milan e l’entourage del giocatore.

L’obiettivo strategico di Tare, sottolinea Moretto, è quello di bloccare Füllkrug quanto prima, cercando di arrivare a un accordo verbale. Questa mossa assicurerebbe al Milan una certezza in attacco per il futuro e darebbe flessibilità per valutare con calma gli altri profili monitorati.

Füllkrug, legato al West Ham fino al 2028, non sta brillando in Premier League. Ha collezionato 9 presenze (413 minuti) e zero gol, un rendimento condizionato anche da un problema muscolare. Proprio questa situazione, conclude Calciomercato.com, rende non esclusa una sua partenza già a gennaio.