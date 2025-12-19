Mercato Milan, oggi giornata decisiva per Fullkrug: accordo tra le parti raggiunto, cosa manca per chiudere l’operazione

Mercato Milan, quella di oggi sarà una giornata decisiva per cercare di chiudere l’operazione Fullkrug: ecco cosa manca

Il calciomercato del Milan entra ufficialmente nella fase operativa. Dopo i dubbi fisici e le riflessioni tattiche seguite alla sconfitta in Supercoppa, la dirigenza rossonera ha deciso di imprimere un’accelerata decisiva per Niclas Füllkrug. Secondo quanto riportato da TMW, la giornata odierna è cruciale: è in corso un incontro a Londra tra l’entourage del calciatore e i vertici del West Ham per sbloccare la trattativa.

Mercato Milan, accordo con Fullkrug

Il “sì” dell’attaccante tedesco al progetto di Massimiliano Allegri è ormai totale. Le cifre dell’intesa sono già state definite nei minimi dettagli:

Ingaggio: Füllkrug percepirà circa 1,5 milioni di euro netti per i prossimi sei mesi.

Füllkrug percepirà circa per i prossimi sei mesi. Durata: Il contratto lo legherà ai colori rossoneri fino al termine della stagione attuale, con l’obiettivo di colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Gimenez.

Il nodo della formula: prestito o obbligo?

Se con il calciatore la strada è spianata, resta da colmare la distanza tra i due club sulla formula del trasferimento. Il Milan ha presentato una proposta basata su un prestito con diritto di riscatto (opzione), una soluzione che permetterebbe a Igli Tare di valutare la tenuta fisica del centravanti prima di un investimento definitivo.

Tuttavia, gli Hammers fanno muro: la società inglese preme per un obbligo di riscatto, con l’obiettivo di monetizzare con certezza la partenza del panzer tedesco. L’incontro di oggi serve proprio a trovare un punto d’incontro, magari attraverso un obbligo condizionato a determinati obiettivi (presenze o qualificazione in Champions League), per permettere ad Allegri di avere il suo nuovo numero 9 già alla ripresa del campionato.