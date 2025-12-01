Mercato Milan, cercasi un centravanti a gennaio? Solo se prima… Le ultimissime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Milan di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, sta attraversando un momento di crescita nella solidità difensiva, ma il reparto offensivo continua a sollevare più di un interrogativo, in particolare riguardo alle prestazioni di due acquisti estivi di peso: Christopher Nkunku e Santiago Gimenez. La loro scarsa vena realizzativa in campionato sta spingendo la dirigenza del Diavolo a valutare interventi urgenti nella prossima sessione di calciomercato invernale.

Nkunku Non Convince, Gimenez Ai Box: Il Dramma del Gol Zero

Christopher Nkunku, l’attaccante francese prelevato dal Lipsia e dotato di grande duttilità, non è riuscito a invertire la rotta. La sua prestazione nella recente vittoria di misura contro la Lazio, pur non essendo disastrosa, non ha convinto pienamente, lasciando l’amaro in bocca ai tifosi rossoneri. La statistica più preoccupante è quella relativa ai gol: il francese è ancora fermo a quota zero reti nella Serie A 2025-2026.

A fare compagnia al numero 7 nella lista degli attaccanti a secco c’è Santiago Gimenez. Il centravanti messicano, arrivato con l’etichetta di potenziale goleador, è attualmente ai box a causa di un problema alla caviglia che ne sta limitando l’utilizzo. Anche per Gimenez, il tabellino segna un eloquente zero gol in campionato. Questa combinazione di inefficacia in campo e problemi fisici sta rendendo l’attacco del Milan meno letale del previsto, costringendo spesso la squadra ad affidarsi alle giocate dei singoli, come Rafael Leão.

Strategia di Mercato: Investimenti Solo Dopo Aver Fatto Cassa

Di fronte a questa emergenza realizzativa, la strategia del club meneghino per la finestra di gennaio è ben delineata. Il Milan è pronto a cogliere qualche opportunità sul mercato per rinforzare l’attacco con un profilo che garantisca un impatto immediato e i gol tanto attesi.

Tuttavia, il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio che sta lavorando in sinergia con Allegri per costruire un Milan più solido, è vincolato da un preciso diktat economico: qualsiasi investimento significativo nel mercato in entrata sarà possibile solo previa cessione.

Questo significa che per poter acquistare un nuovo attaccante, il Milan dovrà prima riuscire a piazzare uno o entrambi i giocatori che non stanno rendendo, in modo da generare il capitale e liberare spazio nel monte ingaggi. Le prossime settimane saranno cruciali per il Diavolo, chiamato a risolvere il nodo attacco per non compromettere gli obiettivi stagionali e per dare finalmente ad Allegri i rinforzi di cui ha bisogno.