Mercato Milan, Ceccarini svela le strategie rossonere per l’attacco: «Facciamo il punto tra Lewandowski, Vlahovic e…»

Mercato Milan, Ceccarini, nel suo editoriale per Tmw, ha parlato così delle strategie rossonere per l’attacco

Il Milan punta dritto su un grande attaccante per alzare il livello qualitativo della rosa. Come riportato da Niccolò Ceccarini su TMW, dopo il tentativo sfumato per Mateta a gennaio, la dirigenza rossonera sta valutando diversi profili di spessore internazionale per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione, con un occhio di riguardo anche alla solidità difensiva.

Il nome più suggestivo è quello di Robert Lewandowski, che potrebbe liberarsi a parametro zero dal Barcellona. Il Milan osserva l’evolversi della situazione, consapevole della concorrenza di club come Atletico Madrid e Fenerbahce. Un’altra pista calda porta a Gabriel Jesus dell’Arsenal: i primi contatti sono avvenuti nella scorsa sessione e, con il contratto in scadenza nel 2027 e nessun rinnovo in vista, l’affare potrebbe decollare a giugno.

Mercato Milan, Vlahovic in pole: ma c’è il nodo ingaggio

La vera priorità per l’attacco rimane Dusan Vlahovic, ormai lontano dalla Juventus e da tempo stimato da Massimiliano Allegri. Tuttavia, l’operazione si scontra con i parametri finanziari del club: «Il problema è relativo alla richiesta di ingaggio visto che oltre un certo limite il club rossonero non può andare», con un tetto massimo fissato a 6 milioni di euro annui. In alternativa resta viva l’opzione Kean, che ha una clausola da 62 milioni, mentre per la difesa l’obiettivo principale è Gila della Lazio, valutato circa 20 milioni.

