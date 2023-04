Mercato Milan, Carlos Augusto: sfida da 15 milioni, ecco con chi. Il giocatore del Monza è nel taccuino anche di Juve e Inter

Il Milan è sulle tracce di Carlos Augusto da mesi, ma non è l’unica squadra italiana interessata. Juventus e Inter, infatti, sono in pole per il laterale del Monza.

Intanto Adriano Galliani fissa il prezzo: 15 milioni per avere il giocatore. I rossoneri ci proveranno?