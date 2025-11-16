Mercato Milan, c’è concorrenza per Elia Caprile! Lui il nome caldo per il post Maignan. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Derby della Madonnina si preannuncia caldissimo non solo in campo, ma anche nelle dinamiche di calciomercato. La sfida tra Milan e Inter si concentra in particolare sul reparto portieri, dove entrambi i club si preparano a una profonda rivoluzione in vista dell’estate. Il Milan saluterà il suo eccezionale numero uno, Mike Maignan, mentre anche l’Inter vedrà partire Yann Sommer.

Questa doppia necessità ha portato i due club milanesi a convergere sugli stessi nomi. La priorità del DS Igli Tare, il nuovo e pragmatico Direttore Sportivo del Diavolo, è identificare un sostituto all’altezza di Maignan, possibilmente con un margine di crescita elevato e, se possibile, un passaporto italiano o comunitario.

Il talento italiano: Caprile in cima alla lista di Tare e Allegri

Il nome che, secondo quanto riportato da Il QS, edizione Il Giorno, è al centro di questa battaglia di mercato è quello di Elia Caprile. Il quotidiano ha messo in luce la competizione titolando: “Suzuki e Caprile, stessi obiettivi per Inter e Milan“, ma l’interesse del Milan per il talento italiano è particolarmente forte.

Elia Caprile, il giovane e promettente portiere italiano (classe 2001, magari di proprietà Napoli e in prestito ad un club di Serie A), ha impressionato tutti gli osservatori per il suo rendimento costante in campionato. È un profilo che unisce una grande personalità tra i pali a una notevole reattività e un coraggio nelle uscite che ricordano i grandi estremi difensori del passato.

L’arrivo di Caprile a Milanello rappresenterebbe una mossa strategica vincente. Non solo il Milan si assicurerebbe un portiere con già una buona esperienza in Serie A, ma punterebbe su un giocatore italiano di grande prospettiva, un elemento sempre gradito in un club con le tradizioni del Diavolo. Massimiliano Allegri, il competente tecnico toscano, apprezza la sua maturità e la sua capacità di guidare la difesa. Il DS Tare è determinato a superare la concorrenza dell’Inter, garantendo al Milan il futuro numero uno della porta rossonera per il ciclo vincente.