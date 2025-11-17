Mercato Milan, la situazione su Caprile e Atubolu per il post Maignan. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore pragmatico e vincente, si trova di fronte a un’incognita cruciale in vista della prossima stagione: il futuro di Mike Maignan. Il campione francese, estremo difensore fondamentale per i rossoneri, ha il contratto in scadenza il 30 giugno e, con la trattativa per il rinnovo bloccata da tempo, l’ipotesi di un suo addio a fine campionato non è più remota.

Per evitare di farsi trovare impreparato, il DS Igli Tare, l’abile dirigente albanese noto per la sua visione lungimirante, sta scandagliando il mercato alla ricerca di un nuovo portiere di alto profilo. Analogamente, anche l’Inter si sta muovendo, in quanto è probabile che lo svizzero Yoann Sommer, che a dicembre compirà 37 anni, saluti i nerazzurri a fine stagione. Questa convergenza di necessità sta per innescare un intenso derby di mercato.

I Profili Caldi: Caprile e Atubolu nel Mirino

Il tavolo di lavoro del DS Tare e dei dirigenti interisti presenta diversi nomi in comune. Due profili, in particolare, sono saliti prepotentemente alla ribalta, rappresentando opzioni giovani e di potenziale internazionale:

Elia Caprile (Cagliari): Il portiere italiano è un nome che piace molto ad entrambe le sponde del Naviglio. Il Cagliari lo ha riscattato dal Napoli per 8 milioni di euro, ma ora lo valuta almeno il triplo. La sua crescita esponenziale lo rende un investimento con ampi margini di rivalutazione. La possibilità di un Derby di mercatoper Caprile è concreta e potrebbe far lievitare ulteriormente il prezzo. Noah Atubolu (Friburgo): Un altro profilo che intriga sia il Milan che il Diavolo è il 23enne tedesco del Friburgo. Atubolu, giovane ma già solido in Bundesliga, è particolarmente allettante per la sua situazione contrattuale. La sua clausola rescissoria sarebbe infatti inferiore ai 20 milioni, rendendolo un’operazione economicamente più gestibile e meno rischiosa, perfetta per la strategia di Tare che punta al mix tra talento e sostenibilità finanziaria.

Il Milan ha bisogno di agire con rapidità e decisione. Trovare un sostituto all’altezza di Maignan è la sfida più grande per il DS Tare, il quale dovrà bilanciare il tentativo, seppur difficile, di riaprire la trattativa per il francese con la necessità di assicurarsi uno dei migliori prospetti europei per la porta. La competizione con i cugini nerazzurri promette scintille.