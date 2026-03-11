Mercato Milan, occasione Brandt a parametro zero: via libera di Allegri, Tare al lavoro

Mercato Milan, sale l’ipotesi Brandt a parametro zero in vista della prossima stagione: c’è l’ok di Massimiliano Allegri

Il mercato del Milan si sposta sull’asse Germania-Spagna. Secondo quanto riportato dal quotidiano AS, il club rossonero sarebbe seriamente interessato a ingaggiare Julian Brandt a parametro zero per la prossima stagione. Il fantasista del Borussia Dortmund, pilastro dei gialloneri per sette anni, ha ufficialmente deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2026, diventando uno dei pezzi pregiati più ambiti del panorama europeo.

Mercato Milan, Brandt e la concorrenza europea: il Diavolo sfida le big

L’operazione, tuttavia, non è priva di ostacoli. La testata spagnola sottolinea come diverse squadre stiano seguendo da vicino il classe ’96, attratte dalla possibilità di tesserare un talento della sua esperienza senza esborso per il cartellino. Su Brandt ci sarebbe il forte interesse di Arsenal e Barcellona, con quest’ultimo club avvantaggiato dal fatto che il giocatore stia già studiando lo spagnolo.

Il Milan, dal canto suo, vede in Brandt il profilo ideale per alzare il tasso tecnico della trequarti di Massimiliano Allegri, offrendo al tedesco la centralità che cerca per il capitolo finale della sua carriera ad alti livelli.