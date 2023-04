Brahim Diaz Milan: c’è la prima offerta rossonera. Ecco la cifra offerta da Maldini al Real Madrid per acquistare il cartellino del classe ’99

Come riportato da Nicolò Schira, il Milan è pronto a fare sul serio per tenere in rosa Brahim Diaz.

In quest’ottica, Paolo Maldini sarebbe pronto ad offrire al Real Madrid una cifra tra i 15 e i 16 milioni per acquistare il cartellino del classe ’99.