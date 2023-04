Brahim Diaz Milan: la possibile mossa del Real Madrid che potrebbe portare via lo spagnolo dal club rossonero. I dettagli

Secondo quanto riportato da Cadena SER, il Real Madrid potrebbe portare via Brahim Diaz dal Milan.

Il club spagnolo potrebbe contro-riscattare il trequartista rossonero per poi inserirlo come contropartita per arrivare a Bellingham.