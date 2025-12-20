Calciomercato
Mercato Milan, rispunta Arnau Martinez! Proposto nelle ultime ore, c’è un ostacolo da superare. Ecco quale
Mercato Milan, nelle ultime ore ai rossoneri è stato riproposto il profilo di Arnau Martinez del Girona: ostacolo prezzo
Il mercato del Milan non si limita alla ricerca di un centravanti o di un leader difensivo esperto. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, sulla scrivania di Igli Tare è approdato un profilo estremamente interessante per la corsia di destra: Arnau Martínez, laterale classe 2003 che sta brillando nella Liga con la maglia del Girona.
Mercato Milan, l’identikit di Arnau Martinez: duttilità e gioventù
Il profilo dello spagnolo è finito sotto la lente d’ingrandimento rossonera per diversi motivi:
- Il jolly tattico: Nonostante i soli 22 anni, Martínez ha dimostrato una maturità tattica rara. Oltre al suo ruolo naturale di terzino destro, è in grado di agire con grande efficacia come “braccetto” in una difesa a tre, una caratteristica che si sposa perfettamente con le ultime variazioni tattiche di Massimiliano Allegri.
- Margini di crescita: Rappresenta il classico investimento “alla Moncada”, un calciatore giovane ma già con una solida esperienza internazionale nel miracolo Girona.
Il nodo economico: prestito vs clausola
Se dal punto di vista tecnico il gradimento è totale, lo scoglio principale resta la formula del trasferimento:
- La clausola: Il contratto di Arnau Martínez prevede una clausola rescissoria di 14 milioni di euro. Il Girona, forte della sua posizione di classifica, non sembra intenzionato a fare sconti per una cessione a titolo definitivo.
- La strategia rossonera: Al momento, la linea del club di via Aldo Rossi è ferma. Il Milan non intende muoversi dalla ricerca di un rinforzo in prestito (magari con diritto), preferendo conservare il budget per blindare altri reparti o per colpi più onerosi in estate.