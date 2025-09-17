Mercato Milan, Arnau Martinez pista calda per gennaio! Furlani stacca l’assegno e dà il via libera a Tare

Mercato Milan, per gennaio resta vivissima in casa rossonera l’opzione che porta ad Arnau Martinez: pronta l’offerta al Girona

Un weekend cruciale per la Serie A, con diverse partite che inizieranno a definire le gerarchie del campionato. Tra gli appuntamenti più attesi, spicca senza dubbio lo scontro tra Milan e Bologna. Non è una semplice gara, ma un vero e proprio test di maturità per la formazione rossonera guidata dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Dopo aver perso la finale di Coppa Italiacontro i rossoblu a maggio, il Milan cerca la rivincita e, soprattutto, una prova tangibile della propria forza e della possibilità di lottare per le posizioni di vertice.

Il match di San Siro rappresenta un banco di prova fondamentale per il Diavolo. Una vittoria non solo darebbe morale e fiducia, ma permetterebbe anche di valutare la reale consistenza della squadra. L’obiettivo è chiaro: arrivare al giro di boa nelle migliori condizioni possibili per poter investirenuovamente sul mercato a gennaio. La sessione estiva, nonostante gli acquisti, ha lasciato qualche lacuna che la dirigenza, con in testa il nuovo direttore sportivo Igli Tare, intende colmare con ancora maggiore convinzione se la classifica lo permetterà. Le zone nevralgiche della squadra hanno bisogno di rinforzi mirati per sostenere l’assalto alle posizioni più alte.

A tal proposito, i rossoneri si stanno già muovendo sul mercato. Uno dei nomi che circola con insistenza è quello di Arnau Martinez, il laterale destrodel Girona. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, che cita a sua volta il portale spagnolo ‘Elgoldigital’, il calciomercato Milan sarebbe in una posizione di vantaggio nei negoziati. La trattativa potrebbe concretizzarsi con un’offerta compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro, una cifra che la dirigenza del Girona sarebbe disposta ad accettare.

L’acquisto di Arnau Martinez rientrerebbe perfettamente nella strategia di Igli Tare, che punta a rafforzare la rosa con giovani talenti di prospettiva. Il difensore spagnolo, già nel mirino di altri top club come Juventus e Napoli, rappresenterebbe un colpo importante non solo per il futuro ma anche per il presente del Milan. La sua polivalenza e le sue qualità tecniche lo renderebbero una risorsa preziosa per la squadra di Allegri. L’arrivo di un giocatore di questo calibro darebbe un segnale forte sia ai tifosi che agli avversari, dimostrando la serietà delle ambizioni rossonere.

Il Milan ha bisogno di un impulso decisivo per non perdere contatto con le squadre di testa e il match contro il Bologna potrebbe essere l’occasione perfetta per lanciare la sfida ai vertici del campionato. E se il risultatodovesse essere positivo, il mercato potrebbe regalare nuove e interessantisorprese, a partire proprio da Arnau Martinez.