Mercato Milan, mirino su Arnau Martínez: ecco il jolly per la difesa di Allegri. Segui le ultimissime

Il lavoro di rafforzamento dei rossoneri prosegue senza sosta e non si ferma alla sola ricerca di un bomber o di un centrale d’esperienza. Secondo quanto rivelato recentemente da Gazzetta.it, le manovre del Diavolo si sono spostate con decisione sulla fascia laterale. Sulla scrivania di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan — dirigente albanese noto per il suo fiuto infallibile nello scovare talenti internazionali — è finito un nome che sta scalando rapidamente le gerarchie di gradimento: Arnau Martínez.

Chi è Arnau Martínez: il talento del Girona che piace ai rossoneri

Arnau Martínez, giovane laterale spagnolo classe 2003, è uno dei pilastri del “miracolo” Girona nella Liga. Il suo profilo è stato identificato come ideale per la filosofia della compagine meneghina, che punta a coniugare gioventù e qualità immediata. Nonostante i soli 22 anni, il calciatore iberico ha già accumulato una solida esperienza in uno dei campionati più competitivi d’Europa, attirando l’attenzione dei principali osservatori internazionali.

Duttilità tattica per gli schemi di Massimiliano Allegri

Uno dei motivi principali che spingono i rossoneri verso questa operazione è la straordinaria duttilità di Martínez. Il ragazzo non è solo un classico terzino destro di spinta, ma possiede la struttura e l’intelligenza per agire come “braccetto” in una difesa a tre. Questa caratteristica si sposa alla perfezione con le recenti evoluzioni tattiche di Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore livornese tornato alla guida del Milan per garantire flessibilità e solidità difensiva. Per il tecnico rossonero, avere a disposizione un “jolly” capace di cambiare ruolo a partita in corso rappresenterebbe un vantaggio strategico fondamentale.

La strategia di Igli Tare e il modello di crescita

L’eventuale acquisto di Arnau Martínez rientrerebbe perfettamente nella visione di Igli Tare e del club: investire su calciatori con ampi margini di crescita ma già pronti per palcoscenici importanti. Il nuovo DS Tare sta valutando con attenzione i costi dell’operazione, consapevole che il talento del Girona potrebbe rappresentare un asset patrimoniale di grande valore per il futuro del Diavolo. Con la sua capacità di ricoprire più ruoli, Martínez è il profilo moderno che serve a questo Milan per continuare a competere ai massimi livelli, offrendo ad Allegri nuove soluzioni per blindare la corsia di destra.