Mercato Milan, chiusa l’operazione Arizala: scambio di documenti in corso e strategia già delineata

Mercato Milan, i rossoneri sono allo scambio di documenti per Arizala: il classe 2005 verrà girato poi in prestito al Tolosa

Il mercato del Milan non si ferma ai nomi altisonanti e all’esperienza, ma continua a scavare con successo nel bacino dei talenti internazionali. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, l’affare per Juan Arizala è ormai ai documenti: il promettente terzino colombiano è virtualmente un nuovo giocatore rossonero.

Mercato Milan, le cifre e i dettagli del colpo colombiano

La dirigenza rossonera, sotto la regia di Igli Tare, ha chiuso l’operazione con l’Independiente Medellín bruciando la concorrenza con un’offerta concreta e ben strutturata:

Il costo del cartellino: Il Milan verserà nelle casse del club colombiano circa 3 milioni di euro .

Il Milan verserà nelle casse del club colombiano circa . La clausola sulla rivendita: Nell’accordo è stato inserito anche un 10% sulla futura rivendita in favore del club sudamericano, a testimonianza della grande fiducia nel potenziale di crescita del ragazzo.

Nell’accordo è stato inserito anche un in favore del club sudamericano, a testimonianza della grande fiducia nel potenziale di crescita del ragazzo. L’identikit: Classe 2005, Arizala è considerato uno dei terzini sinistri più interessanti del panorama sudamericano per velocità, propensione offensiva e margini di miglioramento tattico.

Strategia di crescita: Il prestito al Tolosa

Nonostante l’investimento immediato, il Milan ha già tracciato il percorso di inserimento per il talento colombiano, che non si aggregherà subito alla rosa di Massimiliano Allegri: