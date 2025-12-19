Calciomercato
Mercato Milan, chiusa l’operazione Arizala: scambio di documenti in corso e strategia già delineata
Il mercato del Milan non si ferma ai nomi altisonanti e all’esperienza, ma continua a scavare con successo nel bacino dei talenti internazionali. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, l’affare per Juan Arizala è ormai ai documenti: il promettente terzino colombiano è virtualmente un nuovo giocatore rossonero.
Mercato Milan, le cifre e i dettagli del colpo colombiano
La dirigenza rossonera, sotto la regia di Igli Tare, ha chiuso l’operazione con l’Independiente Medellín bruciando la concorrenza con un’offerta concreta e ben strutturata:
- Il costo del cartellino: Il Milan verserà nelle casse del club colombiano circa 3 milioni di euro.
- La clausola sulla rivendita: Nell’accordo è stato inserito anche un 10% sulla futura rivendita in favore del club sudamericano, a testimonianza della grande fiducia nel potenziale di crescita del ragazzo.
- L’identikit: Classe 2005, Arizala è considerato uno dei terzini sinistri più interessanti del panorama sudamericano per velocità, propensione offensiva e margini di miglioramento tattico.
Strategia di crescita: Il prestito al Tolosa
Nonostante l’investimento immediato, il Milan ha già tracciato il percorso di inserimento per il talento colombiano, che non si aggregherà subito alla rosa di Massimiliano Allegri:
- Destinazione Francia: Per permettergli di ambientarsi nel calcio europeo e garantirgli un minutaggio costante, il Milan ha già trovato l’accordo per il suo trasferimento temporaneo.
- Il piano: Il Tolosa lo aspetta in prestito fino al termine della stagione. Una scelta strategica, considerando che il club francese è rinomato per la capacità di valorizzare i giovani, permettendo così ad Arizala di arrivare a Milanello a luglio già con un bagaglio di esperienza nel calcio continentale.