Mercato Milan, i rossoneri puntano a giovane un talento della Serie A. Ecco i dettagli e il piano di Furlani

Mercato Milan, i rossoneri pensano già al mercato invernale e puntano con grande interesse a un giovane talento della nostra Serie A: ecco di chi parliamo

Siamo solo a novembre e mancano ancora due mesi al mercato invernale, tuttavia le trattative nascono ben prima e le indiscrezioni non si fermano mai. A tal proposito, e come riportato da Alessandro Jacobone sul suo profilo X, l’attenzione dei grandi club di Serie A, in particolare Milan e Roma, sarebbe focalizzata sul giovane talento del Pisa, Samuele Angori. Il terzino sinistro, classe 2003, si sta rivelando una delle sorprese più positive della stagione e rappresenta un profilo ideale per i club che intendono investire su giovani italiani di prospettiva.

Angori è un difensore laterale che ha dimostrato grande duttilità, potendo agire anche come esterno di centrocampo. Le sue performance non sono passate inosservate: nonostante la giovane età, ha già collezionato diverse presenze in Serie A con la maglia del Pisa, totalizzando finora un assist nel massimo campionato, a testimonianza della sua capacità di contribuire anche alla fase offensiva. Le sue statistiche mostrano un giocatore solido nei fondamentali difensivi, con un buon numero di duelli vinti.

Mercato Milan, non ci sono solo i rossoneri su Angori

L’interesse del Milan è strategico. I rossoneri sono storicamente attenti ai talenti emergenti nel panorama nazionale e vedono in Angori una potenziale soluzione a lungo termine per la fascia, un reparto cruciale nel calcio moderno. Anche la Roma lo sta monitorando con insistenza, considerandolo un elemento su cui costruire il futuro della corsia.

Il valore di mercato del calciatore, che ha un contratto in scadenza nel 2027, è in netta crescita. La concorrenza tra due potenze della Serie A, che lo stanno seguendo con continuità, suggerisce che Angori potrebbe essere protagonista di una futura trattativa di mercato. Per il momento, il giovane continua a crescere nel Pisa, ma è chiaro che il suo destino potrebbe presto portarlo a un palcoscenico di prim’ordine.