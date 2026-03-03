Connect with us

Mercato Milan, l’affare André non si sblocca: ecco la nuova richiesta del presidente del Corinthians

Mercato Milan, la trattativa per André continua a far discutere. Ecco la nuova richiesta fatta dal presidente del Corinthians

Il mercato del Milan si infiamma attorno alla figura di André Luiz Santos Dias. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la trattativa per il talento classe 2006 è diventata un vero e proprio caso diplomatico. I rossoneri avevano raggiunto un’intesa di massima con il Corinthians sulla base di 17 milioni di euro complessivi per il 70% del cartellino. Il giocatore, pur di vestire il rossonero sotto la guida di Massimiliano Allegri, ha persino rinunciato alla sua quota del 30%, facilitando l’operazione.

Nonostante lo scambio di documenti vincolanti già avvenuto tra i club, il Presidente del “Timão”, Osmar Stábile, ha improvvisamente frenato l’affare. Il patron brasiliano non ritiene congrua l’offerta e pretende una cifra vicina ai 24 milioni di euro, sostenendo che i documenti firmati non siano validi senza il suo avallo definitivo.

Mercato Milan, braccio di ferro con la FIFA all’orizzonte: oggi l’incontro decisivo

La situazione è in una fase di stallo pericoloso. Per la giornata odierna è stato fissato un incontro d’urgenza tra Stábile, il giovane André e i suoi legali per chiarire la ferma volontà del ragazzo di trasferirsi a Milano. Il club di via Aldo Rossi, forte delle carte già sottoscritte, preferirebbe evitare di adire le vie legali presso la FIFA, ma è convinto della correttezza della propria proposta economica.

«Siamo forti degli accordi già siglati, confidiamo nella parola data dal club» trapela filtrando ottimismo misto a cautela dagli uffici di Casa Milan. I dirigenti rossoneri non hanno intenzione di partecipare ad aste al rialzo, considerando i 17 milioni la valutazione corretta per il prospetto brasiliano. Le prossime ore saranno determinanti per capire se il muro del Corinthians crollerà o se la trattativa rischierà di saltare definitivamente, privando Allegri di un rinforzo chiave per l’estate.

