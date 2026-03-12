Mercato Milan, bloccata la situazione Andre: pronta nuova offerta al Corinthians. Segui le utilissime sui rossoneri

Il mercato del Milan entra nel vivo con una fiammata improvvisa che arriva direttamente dal Sudamerica. Secondo quanto riportato da @ESPNBrasil, il club di Via Aldo Rossi non avrebbe affatto mollato la presa su Andre, il talentuoso centrocampista brasiliano che si sta distinguendo per visione di gioco e dinamismo nelle file del Corinthians.

La strategia di Igli Tare e la fiducia di Allegri

Il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, dirigente di grande esperienza internazionale noto per la sua capacità di scovare talenti nei mercati emergenti, sta lavorando intensamente per consegnare al tecnico Massimiliano Allegri i rinforzi necessari. Il ritorno del tecnico livornese sulla panchina del Diavolo ha portato una nuova filosofia tattica, basata sull’equilibrio e sulla qualità tecnica a centrocampo, caratteristiche che il giovane Andre incarna perfettamente.

Allegri, allenatore pragmatico e vincente che ha già scritto pagine importanti della storia rossonera, avrebbe individuato nel mediano brasiliano il profilo ideale per dare ordine alla manovra dei rossoneri. La trattativa, tuttavia, non si preannuncia semplice.

Le cifre dell’operazione: il muro del Corinthians

Nonostante il forte interesse del club meneghino, la società paulista non sembra intenzionata a fare sconti. Le indiscrezioni suggeriscono che il Corinthians sia disposto a sedersi nuovamente al tavolo delle trattative solo di fronte a una proposta economica concreta di almeno 22 milioni di euro.

Igli Tare starebbe preparando un rilancio per convincere i brasiliani, cercando di limare la distanza tra domanda e offerta. La strategia della dirigenza del Milan è chiara: investire su profili giovani ma già pronti per il salto di qualità in Europa, garantendo ad Allegri una rosa competitiva su più fronti.

Perché Andre serve ai rossoneri?

L’acquisto di Andre rappresenterebbe un segnale forte per la concorrenza. Il giocatore è un centrocampista moderno, capace di agire sia da schermo davanti alla difesa che da regista aggiunto. In un Milan che punta a tornare ai vertici della Serie A, il suo inserimento potrebbe essere la chiave di volta per il nuovo assetto tattico voluto dall’ex tecnico della Juventus.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il Diavolo riuscirà a strappare il “sì” definitivo e a portare a Milano uno dei pezzi pregiati del calcio brasiliano.