Mercato Milan, l'analisi di Pasotto sulla sterilità offensiva di Allegri.

momento delicato che sta attraversando il Milan è finito al centro di un’attenta analisi da parte di Marco Pasotto. In un editoriale pubblicato su Gazzetta.it, il giornalista ha messo in luce i limiti strutturali di un reparto avanzato che sembra essersi smarrito. Al centro delle critiche c’è la gestione di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e tecnico livornese celebre per il suo approccio pragmatico, che starebbe involontariamente annullando le qualità dei suoi interpreti migliori.

Il paradosso dei trequartisti rossoneri

Secondo Pasotto, i rossoneri soffrono terribilmente quando le difese avversarie negano la profondità. Calciatori come Rafael Leão, l’esterno portoghese dalla velocità funambolica, Christian Pulisic, il trequartista statunitense dotato di grande visione di gioco, e Christopher Nkunku, l’attaccante francese di straordinaria qualità tecnica, diventano inoffensivi se costretti a giocare spalle alla porta. Senza spazio per scattare, il loro peso specifico all’interno della manovra del Diavolo si riduce drasticamente, rendendoli prevedibili.

Il problema principale, tuttavia, risiede nell’area di rigore. Pasotto evidenzia come il Milan manchi di un vero pivot capace di far salire la squadra. Emblematico è il caso di Alexis Saelemaekers, l’esterno belga instancabile corridore e prezioso equilibratore tattico, i cui cross spesso finiscono nel vuoto perché non trovano compagni pronti a raccoglierli nel cuore dei sedici metri.

La missione di Igli Tare: perché serve Füllkrug

Proprio per ovviare a questa “area deserta”, il nuovo DS del Milan Igli Tare, dirigente albanese dalla grande visione strategica e profondo conoscitore del mercato internazionale, ha deciso di puntare con forza su Niclas Füllkrug. Il possente centravanti tedesco della nazionale tedesca rappresenta il profilo ideale per completare lo scacchiere di Allegri: una prima punta fisica, capace di presidiare l’area e ripulire i palloni sporchi.

L’innesto del tedesco permetterebbe agli esterni dei rossoneri di inserirsi con maggiore efficacia, sfruttando le sponde di un vero punto di riferimento. Per il Diavolo, ritrovare la cattiveria sotto porta è una priorità assoluta per uscire da questa fase di stallo. La strategia di Tare appare dunque come l’unica via per dare un senso compiuto al lavoro tattico di Massimiliano Allegri e rilanciare le ambizioni del club.