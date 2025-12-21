Allegri e il rebus ancora da sciogliere: un attacco senza peso e un’area troppo vuota

Allegri, il tecnico deve risolvere ancora il rebus attacco: senza profondità calciatori come Leao, Pulisic e Nkunku diventano innocui

Il momento complicato del Milan di Massimiliano Allegri finisce sotto la lente d’ingrandimento di Marco Pasotto. In un editoriale su Gazzetta.it, il giornalista ha evidenziato i limiti strutturali di un reparto offensivo che fatica a trovare sbocchi quando le difese avversarie tolgono la profondità.

Allegri, il paradosso dei trequartisti e il “caso” area deserta

Secondo Pasotto, il Milan sta annullando il potenziale dei suoi uomini migliori attraverso una gestione tattica che ne limita le caratteristiche naturali:

L'assenza del pivot: Il problema principale riguarda l'incapacità degli attaccanti di fungere da riferimento. Ad eccezione di Pulisic, nessuno è in grado di proteggere il pallone e far salire la squadra. Il risultato? Un'area di rigore spesso deserta che rende nullo il lavoro degli esterni.

Il problema principale riguarda l’incapacità degli attaccanti di fungere da riferimento. Ad eccezione di Pulisic, nessuno è in grado di proteggere il pallone e far salire la squadra. Il risultato? Un’area di rigore spesso deserta che rende nullo il lavoro degli esterni. Il dilemma di Saelemaekers: Pasotto descrive una scena emblematica: l’esterno belga crossa o cerca il passaggio, ma non trova nessuno a centro area. Questo obbliga i rossoneri a giocate rischiose al limite dell’area, che spesso innescano le ripartenze avversarie.

La soluzione Füllkrug

Queste analisi spiegano perché il Milan abbia deciso di bloccare Niclas Füllkrug. Il tedesco è esattamente il profilo richiesto da Pasotto: una prima punta fisica, capace di presidiare l’area e ripulire i palloni sporchi per permettere agli esterni di inserirsi.