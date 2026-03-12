Calciomercato
Mercato Milan, Allegri e la missione Champions League: c’è un fattore economico che pesa tantissimo
Mercato Milan, Massimiliano Allegri vuole centrare a tutti i costi la Champions League per garantirsi una sessione estiva importantissima
Il cammino di Massimiliano Allegri verso la conquista del secondo posto non è solo una missione sportiva, ma un imperativo economico per il futuro del club. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il ritorno nella massima competizione continentale per la stagione 2026/27 garantirebbe alle casse di Via Aldo Rossi una boccata d’ossigeno fondamentale per programmare il mercato estivo. La Gazzetta dello Sport sottolinea come la partecipazione alla nuova “fase campionato” non sia solo una questione di prestigio, ma un vero e proprio volano finanziario capace di spostare gli equilibri nelle trattative per i top player.
Mercato Milan, i conti della gloria: dai bonus UEFA agli incassi di San Siro
Le stime per il prossimo anno parlano di cifre imponenti. Entrare nel tabellone principale assicura una fee fissa tra i 18 e i 20 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i ricavi dal cosiddetto “Value” (che accorpa market pool e ranking storico), stimati tra i 20 e i 30 milioni. Ma il “tesoretto” non finisce qui:
- Bonus Risultati: Ogni vittoria nella fase a gironi varrebbe 2,1 milioni, mentre il pareggio frutterebbe 900mila euro.
- Botteghino: San Siro è pronto a fare la sua parte, con incassi previsti per un minimo di 15 milioni di euro.
- Piazzamento e Sponsor: Tra bonus commerciali e la quota legata alla posizione nella maxi-classifica, il Milan attende altri 12-14 milioni complessivi. In totale, una qualificazione centrata potrebbe portare nelle casse rossonere oltre 70-80 milioni di euro, un extra budget che permetterebbe a Igli Tare di operare con la stessa forza della scorsa estate, quando furono investiti circa 160 milioni nei cartellini.