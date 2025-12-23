Mercato Milan, suggestione Sergio Ramos: Il leader spagnolo si offre di nuovo al club rossonero. Cosa può succedere

Mercato Milan, Sergio Ramos, ancora svincolato dopo l’ultima esperienza col Monterrey, si è offerto di nuovo al club rossonero

Il calciomercato invernale del Milan potrebbe accendersi con un nome leggendario. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, al club rossonero sarebbe stato offerto nuovamente Sergio Ramos. Il centrale spagnolo, classe 1986, sta per concludere la sua avventura in Messico con il Monterrey (il contratto scade il 31 dicembre 2025) e ha un obiettivo chiaro: tornare in Europa per riconquistare un posto nella Nazionale spagnola in vista dei Mondiali 2026.

Mercato Milan, Sergio Ramos: i numeri del “Gran Capitan” in Messico

Nonostante i 39 anni (ne compirà 40 a marzo), Ramos ha dimostrato di essere ancora un atleta integro e un fattore determinante in campo.

Rendimento Real: Nella stagione 2025/26 con i Rayados, ha collezionato 19 presenze impreziosite da 3 gol , confermandosi un pericolo costante sulle palle inattive e un rigorista infallibile.

Dal 1° gennaio sarà libero di firmare con qualsiasi club a parametro zero. Una condizione che solletica la dirigenza rossonera, sempre attenta alle occasioni di "usato garantito" per alzare il livello di personalità dello spogliatoio.

La strategia di Allegri e il nodo età

Massimiliano Allegri ha chiesto un difensore pronto subito, capace di guidare la linea a tre e di portare leadership internazionale. Sergio Ramos rispecchia l’identikit perfetto, ma il Milan valuta con cautela: