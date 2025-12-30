Mercato Milan, suggestione Gatti già svanita? Richieste della Juve irricevibili, Tare e Allegri fanno muro

Mercato Milan, la suggestione Gatti è già svanita? I rossoneri considerano irricevibili le richieste della Juve per il difensore centrale

Il mercato difensivo del Milan si arricchisce di un nuovo, complesso capitolo che vede protagonista Federico Gatti. Il difensore della Juventus, noto per la sua grinta e il senso del gol, è finito nel mirino di Igli Tare per rinforzare la retroguardia di Massimiliano Allegri, ma la trattativa si sta trasformando in una partita a scacchi diplomatica tra via Aldo Rossi e la Continassa.

Mercato Milan, valutazioni e ostacoli per Gatti: il “no” del Milan agli scambi

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la Juventus non ha intenzione di svendere il proprio centrale, che attualmente percepisce un ingaggio di 3,1 milioni di euro netti. Sebbene il giocatore piaccia molto ad Allegri per il suo pragmatismo, le condizioni poste dai bianconeri sono state giudicate irricevibili dal management rossonero.

I punti di frizione principali riguardano le contropartite richieste dalla Juve, che il Milan non intende minimamente contemplare:

Samuele Ricci: Il regista è considerato intoccabile da Allegri, che lo vede come il perno insostituibile del centrocampo presente e futuro.

Il regista è considerato intoccabile da Allegri, che lo vede come il perno insostituibile del centrocampo presente e futuro. Koni De Winter: Il giovane belga, nonostante qualche incertezza, è ritenuto un asset su cui continuare a investire e non una pedina di scambioChristopher Nkunku: Nonostante le sirene turche del Fenerbahçe, il Milan non ha intenzione di inserire il francese in un’operazione domestica, preferendo eventualmente monetizzare la sua cessione all’estero.

La strategia di Tare

Il Milan non accetterà mai di privarsi dei propri gioielli per arrivare a Gatti. La strategia rossonera resta quella di un colpo mirato, possibilmente slegato da scambi dolorosi. Se la Juventus dovesse continuare a sparare alto o a pretendere i titolari di Allegri, Tare potrebbe dirottare definitivamente le proprie attenzioni sui profili internazionali già sondati, come Skriniar o Kim, o puntare sull’esperienza di Sergio Ramos.