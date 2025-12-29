Calciomercato Milan, Igli Tare punta Federico Gatti per la difesa di Massimiliano Allegri. Segui ultimissime

Il mercato dei rossoneri non si ferma alla spettacolare firma di Niclas Füllkrug, il centravanti della nazionale tedescarinomato per la sua straordinaria forza fisica e l’abilità nel gioco aereo. Dopo aver puntellato l’attacco con il gigante ex Borussia Dortmund, la dirigenza del Diavolo sta lavorando intensamente per consegnare a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e maestro del tatticismo pragmatico, i pezzi mancanti per la corsa scudetto e il progetto tecnico del 2026.

Strategia Igli Tare: rinforzi mirati per il reparto arretrato

Come riportato dal Corriere della Sera, le attenzioni di Igli Tare, l’esperto nuovo Direttore Sportivo rossonero celebre per la sua capacità di scovare profili di grande carattere, si sono spostate ora sulla retroguardia e sulla fascia destra. L’obiettivo del DS albanese è quello di innalzare il muro difensivo a disposizione dei meneghini, garantendo al tecnico quella solidità necessaria per competere ai massimi livelli in Italia e in Europa.

Federico Gatti in pole position: la richiesta di Allegri

Il nome caldissimo per il centro della difesa è quello di Federico Gatti, il difensore centrale della Juventuscaratterizzato da una prorompente foga agonistica e da una grande propensione al colpo di testa. Massimiliano Allegri, che lo ha già allenato e valorizzato durante la sua precedente esperienza in bianconero, lo ha individuato come il rinforzo ideale per personalità e attitudine tattica, specialmente in vista di un possibile passaggio definitivo alla difesa a tre.

Tuttavia, l’operazione condotta dai piani alti di via Aldo Rossi non si preannuncia semplice. Nonostante la forte stima del tecnico livornese verso il giocatore, la Juventus sembra intenzionata a fare muro, non volendo rinforzare una diretta concorrente. Igli Tare è però al lavoro per trovare la chiave giusta, magari inserendo delle contropartite o puntando sulla volontà del calciatore di ritrovare il suo mentore sulla panchina dei rossoneri.

Un Milan pronto per il 2026

Il progetto dei meneghini appare sempre più chiaro: costruire una squadra solida, fisica e cinica. Con l’arrivo di Füllkrugin avanti e il possibile innesto di Gatti dietro, il Diavolo si candida a essere il protagonista assoluto del prossimo anno solare. La sinergia tra la visione di mercato di Tare e le richieste di Allegri sta trasformando profondamente la rosa, promettendo battaglia su ogni pallone.