Calciomercato Milan, Gatti e non solo: Tare a caccia anche di quel profilo per Allegri. L'indiscrezione

32 minuti ago

Calciomercato Milan, non c’è solo Federico Gatti come primo nome per la difesa in vista di gennaio: occhi anche su un possibile vice Saelemaekers

Non solo Niclas Füllkrug. Dopo aver puntellato l’attacco con il gigante tedesco, la dirigenza rossonera sta lavorando intensamente per consegnare a Massimiliano Allegri i pezzi mancanti per la corsa scudetto e il progetto 2026. Come riportato dal Corriere della Sera, le attenzioni di Igli Tare si sono spostate ora sulla retroguardia e sulla fascia destra.

Calciomercato Milan, difesa: Gatti resta in pole, ma la Juve fa muro

Il nome caldo per il centro della difesa è quello di Federico Gatti. Allegri, che lo ha già allenato e valorizzato alla Juventus, lo ha individuato come il rinforzo ideale per personalità e attitudine alla difesa a tre.

  • La trattativa: Il Milan starebbe studiando uno scambio per ammortizzare i costi. Sebbene inizialmente si fosse parlato di Samuele Ricci, la pista più concreta porta a uno scambio “difensore su difensore” con Koni De Winter, profilo che piace molto ai bianconeri per la questione liste UEFA.
  • Le alternative: Qualora l’asse con Torino dovesse complicarsi (la Juve ha recentemente ribadito l’incedibilità del giocatore), Tare tiene d’occhio anche i profili di Dier e Skriniar, pronti a intervenire in caso di opportunità last-minute.

Fascia destra: un vice Saelemaekers cercasi

L’infortunio al flessore di Alexis Saelemaekers ha evidenziato la mancanza di una vera alternativa sulla corsia destra nel 3-5-2 di Allegri.

  1. Soluzioni interne: Finora il tecnico ha adattato Athekame o arretrato Pulisic, ma l’obiettivo è un innesto di ruolo.
  2. L’identikit: Il Milan cerca un esterno “a tutta fascia” capace di garantire equilibrio. Oltre al monitoraggio di talenti emergenti, non è escluso il ritorno di fiamma per profili come Isaksen o la ricerca di un prestito con diritto di riscatto per non appesantire il bilancio.
