Calciomercato Milan, Tare al lavoro tra difesa e centrocampo: prende corpo quello scambio, c’è l’ok di Allegri

Calciomercato Milan, non tramonta l’ipotesi di uno scambio con la Juve tra De Winter e Gatti: Tare al lavoro con l’ok di Allegri
Il calciomercato invernale del 2026 si accende con una suggestione che coinvolge le due grandi rivali del calcio italiano. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW, l’asse tra Milan e Juventus è diventato rovente, con i rossoneri alla ricerca di un rinforzo per blindare la difesa di Massimiliano Allegri.
Calciomercato Milan, la strategia di Tare e il nodo De Winter
Dopo aver messo a segno il colpo Niclas Füllkrug per l’attacco, la dirigenza rossonera ha ora come priorità l’inserimento di un centrale di esperienza. Tuttavia, per far quadrare i conti e le liste, il Milan potrebbe sacrificare un elemento della rosa attuale:
- L’interesse bianconero: La Juventus ha manifestato un forte gradimento per Koni De Winter. Il ritorno del belga a Torino sarebbe strategico per il club di Spalletti, soprattutto per una questione di liste UEFA, essendo un prodotto del vivaio bianconero.
- L’identikit di Gatti: Federico Gatti è il profilo che mette tutti d’accordo a Milanello. Allegri lo ha già allenato alla Juventus, dove il centrale ha vissuto le sue stagioni migliori, e ha già dato il via libera al suo acquisto.
Equilibri e possibili evoluzioni
Sebbene inizialmente si fosse parlato di un coinvolgimento di Samuele Ricci nell’affare, la pista dello scambio “difensore su difensore” sembra quella più percorribile nelle ultime ore. Resta da capire se le valutazioni dei due cartellini (entrambi stimati intorno ai 20-25 milioni) potranno portare a uno scambio alla pari o se sarà necessario un conguaglio economico a favore di uno dei due club.