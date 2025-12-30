Calciomercato
Nkunku tra doppietta e addio: il Fenerbahce fa sul serio. Offerta monstre sul piatto, il Milan valuta
Nkunku, nonostante la doppietta di domenica contro il Verona, resta in bilico: il Fenerbahce pronto a mettere sul piatto un’offerta monstre
La doppietta siglata contro l’Hellas Verona potrebbe non bastare a blindare il futuro di Christopher Nkunku in rossonero. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante il recente risveglio sul campo, le sirene di Istanbul si fanno sempre più assordanti: il Fenerbahçe è pronto a sferrare l’attacco decisivo per gennaio.
Nkunku, Tedesco chiama, il bilancio risponde
L’operazione nasce da un desiderio preciso di Domenico Tedesco, attuale tecnico dei gialloblù turchi, che ha già allenato e consacrato Nkunku ai tempi del Lipsia.
- L’offerta: Il club turco sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 35-37 milioni di euro, pareggiando l’investimento fatto dal Milan in estate per prelevarlo dal Chelsea.
- La posizione del club: In via Aldo Rossi, la tentazione è forte. Un club così attento alla sostenibilità economica fatica a dire no a una proposta che azzererebbe il rischio di minusvalenza per un giocatore che, fino alla scorsa domenica, era stato considerato un “flop” sportivo.
Cagliari: l’ultima spiaggia?
Venerdì sera, all’Unipol Domus contro il Cagliari, Nkunku avrà un’altra chance dal primo minuto. Complice il recupero ancora parziale di Rafael Leão (che dovrebbe partire dalla panchina), il francese agirà in tandem con Pulisic.
- Lo snodo cruciale: La sfida in Sardegna viene vista come un vero spartiacque. Senza un’altra prestazione di spessore e continuità, il Milan potrebbe dare il via libera definitivo alla cessione, lasciando spazio al nuovo arrivato Niclas Füllkrug per guidare l’attacco nel 2026.