Nkunku Milan, sirene turche per il francese: il Fenerbahçe piomba sul talento di Allegri. Segui ultime

Il mercato dei rossoneri entra in una fase caldissima, con i riflettori puntati su uno dei pezzi pregiati della rosa. Christopher Nkunku, l’attaccante francese dotato di una tecnica sopraffina e di un’accelerazione fulminea che lo rendono letale tra le linee, è finito nel mirino del Fenerbahçe. Il club turco sta premendo sull’acceleratore per convincere il giocatore a lasciare Milano già nelle prossime settimane, aprendo un caso diplomatico all’interno di Milanello.

L’indiscrezione di Fabrizio Romano: contatti avviati con il Diavolo

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano (fonte ufficiale dell’indiscrezione), c’è un movimento concreto attorno al fantasista transalpino. “Posso confermare che c’è movimento attorno a Nkunku”, ha spiegato il giornalista, rivelando che il Fenerbahçe ha avuto dei contatti diretti con il Milan durante gli ultimi giorni per sondare il terreno e capire la fattibilità dell’operazione. Sebbene l’interesse sia forte e confermato, la trattativa non è ancora entrata in una fase avanzata.

Il vero nodo cruciale, tuttavia, non riguarda solo l’accordo tra i club, ma la volontà del calciatore. Nkunku, che ha recentemente ritrovato il feeling con il gol, dovrà decidere se proseguire la sua avventura con il Diavolo o tentare l’esperienza nel campionato turco.

La posizione di Massimiliano Allegri e Igli Tare

La notizia mette in preallarme Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan celebre per il suo pragmatismo tattico e la capacità di gestire i campioni con estrema lucidità. Il tecnico livornese considera Nkunku una pedina fondamentale per il suo scacchiere, specialmente per la capacità del francese di spaccare le partite con i suoi inserimenti. Perdere un elemento di tale qualità a metà stagione rappresenterebbe una sfida tattica non indifferente per i meneghini.

Dall’altro lato della scrivania, Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo rossonero stimato per la sua fermezza nelle trattative internazionali, sta valutando ogni mossa con attenzione. Tare non ha intenzione di svendere i propri gioielli e, insieme alla proprietà, cercherà di capire se l’offerta dei turchi possa essere trasformata in un’opportunità di reinvestimento o se sia preferibile blindare il giocatore per puntare con decisione alla corsa scudetto del 2026.

Cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Serve ancora molta pazienza per capire come si evolverà questa storia. La strategia dei rossoneri dipenderà molto dalle prossime risposte che arriveranno dall’entourage del giocatore. I tifosi del Diavolo restano con il fiato sospeso, sperando che il talento di Nkunku continui a brillare sotto la guida di Allegri.