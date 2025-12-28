Calciomercato Milan, doppio no per la difesa: serve ancora tempo per il rinforzo chiesto da Allegri

Calciomercato Milan – Fabrizio Romano fa chiarezza sull’obiettivo difesa in casa rossonera, smentiti due obiettivi

La sessione invernale di calciomercato entra nel vivo e il Milan si muove con estrema cautela per puntellare la propria linea difensiva. Nonostante la necessità di rinforzi sia nota, la dirigenza meneghina non sembra intenzionata a compiere acquisti affrettati, preferendo profili che si sposino perfettamente con l’idea di gioco del proprio allenatore.

Il doppio “no” dei rossoneri: il punto di Fabrizio Romano

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club di via Aldo Rossi ha ufficialmente declinato le opzioni relative a due nomi circolati con insistenza nelle ultime ore: Niklas Süle e Axel Disasi.

Süle, il possente centrale tedesco ex Bayern Monaco noto per la sua stazza imponente e la grande esperienza internazionale, e Disasi, difensore francese del Chelsea caratterizzato da un’esplosività atletica fuori dal comune, non vestiranno la maglia dei rossoneri. Entrambi i profili, sebbene di alto livello, sono stati scartati dal Diavolo per ragioni tattiche o economiche, portando la società a esplorare percorsi alternativi.

Le richieste di Allegri e le nuove piste

Il compito della dirigenza è ora quello di soddisfare le richieste di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, celebre per la sua attenzione maniacale alla fase difensiva e per la capacità di leggere i momenti della partita, ha chiesto un innesto che possa garantire affidabilità e leadership immediata. L’obiettivo è trovare un calciatore che sappia integrarsi rapidamente nei meccanismi di una retroguardia che deve affrontare una seconda parte di stagione densa di impegni.

“Ci prendiamo del tempo per capire quale sarà il difensore che il club comprerà”, ha confermato Romano, sottolineando come la strategia del Milan sia quella di attendere l’opportunità giusta piuttosto che accontentarsi di un ripiego.

Cosa aspettarsi da gennaio

Con i rifiuti a Süle e Disasi, i rossoneri si preparano a una fase di attenta valutazione. La ricerca del partner ideale per blindare l’area di rigore prosegue sotto traccia, con la consapevolezza che un errore a gennaio potrebbe pesare sul bilancio sportivo stagionale. I tifosi attendono di capire chi sarà il nuovo baluardo difensivo pronto a mettersi a disposizione di Allegri per blindare la porta del Diavolo.