Lewandowski, futuro lontano dal Barcellona? Fabrizio Romano avvisa i tifosi del Milan!

Lewandowski ha già deciso quale sarà il suo futuro? Sulla questione è intervenuto in maniera netta Fabrizio Romano

Il nome di Robert Lewandowski continua a scuotere le fondamenta del calciomercato europeo. L’attaccante del Barcellona, un vero e proprio “cannibale” dell’area di rigore e vincitore di due premi FIFA The Best, è l’oggetto del desiderio di numerosi club, ma l’attenzione mediatica attorno al suo futuro è destinata a crescere esponenzialmente con l’avvicinarsi della chiusura della stagione.

La chiarezza di Fabrizio Romano

A fare il punto sulla situazione è intervenuto Fabrizio Romano, il massimo esperto globale di trasferimenti, che ha voluto gettare acqua sul fuoco delle speculazioni più spinte. Secondo il giornalista, nonostante il nome del fuoriclasse polacco sia stato accostato con forza al Milan di Massimiliano Allegri — l’allenatore livornese tornato alla guida dei rossoneri per ridare solidità e pragmatismo al club — non ci sarà alcuna decisione ufficiale nel breve periodo.

“Su Lewandowski c’è una grandissima attenzione mediatica, ma fino a questa estate non deciderà nulla,” ha sottolineato Romano, invitando alla cautela.

L’esperto di mercato ha ribadito che qualsiasi voce che dia per concluso o deciso il futuro del bomber è, allo stato attuale, prematura.

Il Diavolo e la pista Lewandowski

L’idea che il Diavolo possa affondare il colpo per un profilo del genere resta una delle più affascinanti per il popolo milanista. Lewandowski, classe 1988 ma ancora integro fisicamente e letale sotto porta, rappresenterebbe il salto di qualità definitivo per il reparto offensivo di Allegri. Il tecnico, noto per la sua capacità di gestire campioni di caratura internazionale, accoglierebbe a braccia aperte un leader carismatico capace di garantire gol e mentalità vincente.

Tuttavia, il legame tra Lewandowski e i rossoneri rimane per ora confinato nel campo delle possibilità future. I parametri economici dell’operazione e le ambizioni del Barcellona giocheranno un ruolo chiave nei prossimi mesi.

Diffidare dalle anticipazioni

In un panorama mediatico spesso frenetico, Romano avverte: “Diffidate da chi vi dirà che Lewandowski ha già deciso”. Il centravanti polacco, da professionista esemplare, è attualmente concentrato sul campo e scioglierà le riserve solo una volta terminati gli impegni stagionali. Il Milan resta alla finestra, ma la partita per aggiudicarsi le prestazioni di uno dei migliori numeri nove della storia moderna è ancora tutta da giocare.