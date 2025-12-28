Calciomercato
Gatti, c’è un conferma sul difensore della Juve: le ultime verso il mercato di gennaio
Gatti può essere un obiettivo concreto per il Milan nel mercato di gennaio? Le ultime sul difensore della Juventus
Il mercato di riparazione di gennaio si preannuncia rovente per la difesa dei rossoneri, costantemente alla ricerca di profili in grado di blindare il reparto arretrato. Nelle ultime ore, l’esperto di trasferimenti Fabrizio Romano ha acceso i riflettori su un nome che scuote l’asse Milano-Torino: Federico Gatti.
Il feeling tra Allegri e Gatti
Secondo quanto riportato dal noto giornalista sportivo, esiste un legame professionale molto solido tra il difensore della Juventus e Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che siede attualmente sulla panchina del Diavolo. Allegri, allenatore pragmatico noto per la sua capacità di costruire difese impermeabili e per il suo passato vincente proprio tra le fila milaniste, stima profondamente le doti del centrale azzurro.
Federico Gatti, difensore moderno caratterizzato da una grande forza fisica e da una grinta che lo ha reso un idolo dei tifosi bianconeri, sembra essere l’identikit ideale per lo scacchiere tattico di Allegri. Tuttavia, nonostante l’apprezzamento reciproco, l’operazione appare tutt’altro che semplice.
Un muro chiamato Juventus
Al momento, parlare di una trattativa in fase avanzata sarebbe prematuro. Il club di via Aldo Rossi deve scontrarsi con la ferma volontà della Juventus di non privarsi di uno dei suoi pilastri a metà stagione. Portare Gatti a vestire la maglia del Milan già a gennaio resta un’impresa estremamente difficile, data la centralità del calciatore nel progetto tecnico della Vecchia Signora.
I dirigenti meneghini sono dunque chiamati a un lavoro diplomatico complesso, mentre valutano parallelamente altre opzioni per rinforzare la retroguardia. La necessità di un innesto di qualità rimane la priorità assoluta per permettere alla squadra di competere su più fronti.