Mercato Milan, Tare pesca in Inghilterra? Difensore centrale nel mirino, è una richiesta di Allegri

Mercato Milan, Igli Tare può pescare in Inghilterra per quanto riguarda il difensore centrale: ad Allegri piace molto Adarabioyo del Chelsea

La finestra di mercato estiva entra nel vivo e le voci sul futuro del calciomercato Milan si fanno sempre più insistenti, in particolare per quanto riguarda la difesa. Secondo il noto giornalista Carlo Pellegatti, ospite fisso di diverse trasmissioni sportive, la dirigenza rossonera, guidata dal neo direttore sportivo Igli Tare, starebbe sondando il terreno per un nuovo difensore centrale.

Pellegatti, che vanta una profonda conoscenza delle dinamiche del calcio mercato, ha rivelato in un suo recente intervento che la lista dei desideri del nuovo tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, include un nome in particolare che sta attirando l’attenzione di tutti: Tosin Adarabioyo. Il forte difensore inglese, attualmente in forza al Chelsea, sarebbe uno dei profili preferiti da Allegri per rinforzare il reparto arretrato del Milan.

Nonostante l’interesse, la trattativa per Adarabioyo si preannuncia estremamente complessa. Il Chelsea non ha intenzione di cedere facilmente uno dei suoi talenti, e il costo del cartellino si prospetta molto elevato, come sottolineato dallo stesso Pellegatti che definisce l’operazione un “negozio comunque molto caro”. Il Milan si trova quindi di fronte a una sfida economica non indifferente, ma la volontà di Allegri di avere un difensore di spessore per la sua nuova avventura sulla panchina rossonera potrebbe spingere il club a fare un investimento importante.

Oltre al nome di Adarabioyo, Pellegatti ha menzionato anche quello di Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta. Il difensore albanese rappresenta un’alternativa più abbordabile dal punto di vista economico e la sua esperienza nel campionato italiano lo rende un profilo interessante. Il Milan e il direttore sportivo Tare potrebbero quindi virare su Djimsiti nel caso in cui la trattativa per Adarabioyo non dovesse decollare. Il mercato rossonero si annuncia quindi intenso e ricco di colpi di scena. La ricerca di un difensore centrale di alto livello è una delle priorità assolute per il Milan e per Allegri, che vuole costruire una squadra solida e competitiva per la prossima stagione. I tifosi rossoneri attendono con ansia di scoprire chi sarà il prossimo acquisto che andrà a blindare la difesa del Diavolo.

La strategia del Milan sembra chiara: puntare su giocatori di qualità che possano fare la differenza fin da subito, ma senza spendere cifre folli. La capacità di negoziazione di Tare sarà fondamentale per trovare il giusto equilibrio tra le richieste economiche dei club e le esigenze tecniche di Allegri. L’estate del Milan sarà un vero e proprio campo di battaglia, dove ogni mossa sarà studiata nei minimi dettagli per costruire una squadra in grado di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.