Mercato Milan, Suzuki resta un obiettivo nonostante l'infortunio! I dettagli.

Il Derby della Madonnina non è soltanto una sfida di classifica, ma si estende ferocemente anche sul fronte del calciomercato, con Milan e Inter che si contendono gli stessi obiettivi in vista della prossima estate. La zona di maggiore frizione è la porta, dove i rossoneri si preparano a una vera e propria rivoluzione che vedrà l’addio di un pilastro come Mike Maignan, l’eccezionale portiere francese.

La partenza di Maignan, in un contesto dove anche l’Inter si priverà di Yann Sommer (forse a parametro zero), obbliga la dirigenza milanista a muoversi con largo anticipo. La priorità del DS Igli Tare, il nuovo e lungimirante Direttore Sportivo del Diavolo, è identificare un erede che unisca talento, prospettiva e un alto potenziale di rivendibilità.

La pista asiatica: Zion Suzuki in cima ai desideri del Diavolo

Il nome che, secondo quanto riportato da Il QS, edizione Il Giorno, è in cima alla lista di entrambe le squadre milanesi, è quello di Zion Suzuki. Il quotidiano ha messo in evidenza la lotta nel taglio basso della sua prima pagina: “Suzuki e Caprile, stessi obiettivi per Inter e Milan“, ma l’attenzione del Milan su Suzuki è particolarmente intensa.

Zion Suzuki, il giovane e promettente portiere giapponese (classe 2002), è considerato un vero e proprio gioiello del calcio asiatico. È un profilo che si adatta perfettamente alle esigenze del club, che cerca non solo un portiere affidabile ma anche un investimento futuribile. Le sue qualità principali includono straordinari riflessi, un’ottima reattività sulla linea e una tecnica di base che lascia intravedere margini di miglioramento enormi sotto la guida di un preparatore di alto livello.

L’eventuale arrivo di Suzuki a Milanello rappresenterebbe una scelta strategica avallata anche da Massimiliano Allegri, il competente tecnico toscano. Allegri, pur prediligendo spesso giocatori di comprovata esperienza, è consapevole che l’opportunità di assicurarsi un talento generazionale come il portiere giapponese non può essere ignorata. Il DS Tare è pronto a intensificare i contatti per superare la concorrenza dell’Inter e assicurare al Milan il nuovo numero uno per la porta rossonera del futuro.