Mercato, frenata per Bakayoko al Psg: conferme dalla Francia

Loic Tanzi, giornalista dell’attendibile emittente francese RMC Sport, è intervenuto su Twitter per confermare lo stop della trattativa

«Il caso Bakayoko non va avanti per il Psg. Thomas Tuchel preferisce ancora Antonio Rudiger (Chelsea). Oggi il Psg non appare come il favorito per Bakayoko, ma piuttosto un club italiano».

Arrivano direttamente dalla Francia, attraverso un tweet condiviso poco fa sul proprio account da Loic Tanzi, di RMC Sport, la conferma di quanto emerso in questo pomeriggio riguardo il futuro di Bakayoko, giocatore a lungo accostato al Milan.

L’allenatore del Psg, Tuchel, infatti, avrebbe bocciato un acquisto così oneroso per le casse del club preferendo di gran lunga l’acquisto di un difensore, per la precisione Antonio Rudiger, anch’esso esubero del Chelsea di Lampard. Il futuro dell’ex centrocampista rossonero, molto probabilmente, parlerà ancora italiano.