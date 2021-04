Meité: «Importante vincere. In casa abbiamo un problema»

Intervenuto ai microfoni di Dazn e Milan TV, Meité ha così parlato della sfida di questo pomeriggio contro il Genoa

Intervenuto ai microfoni di Dazn e Milan TV, Meité ha così parlato della sfida di questo pomeriggio contro il Genoa:

«Si, è importante vincere. Siamo a casa e non vinciamo da tempo. Siamo concentrati e vogliamo fare una bella cosa per il campionato. E’ sempre duro giocare contro il Genoa, dobbiamo dare tutto per fare qualcosa oggi».