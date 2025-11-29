Media punti ottenuti nelle coppe europee dalle squadre italiane, dove si posiziona il Milan?

Un’analisi statistica condotta da Transfermarkt ha svelato una classifica sorprendente sulle performance storiche dei club italiani nelle competizioni europee, valutata in base alla media punti per partita (assegnando 3 punti per la vittoria). L’indagine ha messo in luce risultati inattesi che ribaltano le gerarchie tradizionali, relegando i giganti del calcio italiano dietro ad alcune realtà meno blasonate.

La Classifica che Non Ti Aspetti: Vicenza e Parma sul Podio

A dominare questa speciale graduatoria non sono le big abituali, ma squadre che hanno avuto partecipazioni meno frequenti ma estremamente efficaci. Al primo posto si piazza il Vicenza, con una media sbalorditiva di 2.00 punti in sole 10 gare disputate. Il club veneto ha capitalizzato al massimo le sue brevi, ma gloriose, apparizioni continentali.

Segue a ruota il Parma, storico club ducale che ha fatto incetta di trofei europei tra gli anni ’90 e i primi 2000. I gialloblù, in 121 gare, vantano una solida media di 1.90 punti, a pari merito con il Perugia (1.90 punti in 30 gare).

I Rossoneri e la Vecchia Signora: Grandi Numeri, Media Inferiore

I club con la maggiore tradizione e il maggior numero di presenze si posizionano subito dopo. La Juventus, la Vecchia Signora del calcio italiano e detentrice del record di partite giocate (ben 526 gare), si ferma al quarto posto con una media di 1.86 punti.

Il Milan, il Diavolo sette volte Campione d’Europa, si piazza al quinto posto. Nonostante le sue 445 gare europee, i rossoneri registrano una media di 1.77 punti. Questo dato suggerisce che, pur essendo uno dei club più vincenti a livello di trofei, ha attraversato anche periodi di maggiore discontinuità nelle prestazioni, in particolare nelle fasi iniziali o nelle coppe minori.

Le Altre Big: Inter e Roma

L’Inter chiude la top ten con il settimo posto (1.73 punti in 472 gare), superata anche dalla Fiorentina (1.76 punti in 243 gare). La Roma si posiziona nona con 1.65 punti (in 390 gare), precedendo il Napoli (1.64 punti in 239 gare).

Questa classifica dimostra che la media punti non premia necessariamente il numero di trofei, ma l’efficienza e la costanza con cui le squadre hanno affrontato le competizioni. Il Milan si ritrova in una posizione “anomala” rispetto al suo blasone, evidenziando come le performance europee siano state spesso caratterizzate da momenti di altissimo trionfo alternati a fasi di rendimento inferiore.