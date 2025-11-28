Ranking Uefa, due squadre di Serie A mettono nel mirino il Milan: sorpasso in arrivo

Connect with us

Ranking Uefa, il Milan potrebbe essere superato da due squadre italiane nel giro delle prossime giornate

La stagione in corso per il Milan si svolge interamente sul fronte domestico, una condizione insolita per un club abituato ai palcoscenici europei. L’assenza dalle competizioni continentali sta avendo un impatto significativo non solo sul prestigio, ma anche sulla posizione dei rossoneri nel Ranking UEFA, un fattore cruciale per il sorteggio delle future coppe europee.

Il Dazio dell’Assenza dalle Coppe

Attualmente, il Diavolo si posiziona al 26° posto nella classifica europea per club, vantando un coefficiente di 66.000 punti. Questo punteggio riflette le ottime performance accumulate nelle stagioni precedenti, quando il club meneghino ha partecipato regolarmente alle competizioni. Tuttavia, il sistema di calcolo del Ranking UEFA prevede che ogni anno vengano scartati i risultati della quinta stagione più recente. Non partecipando quest’anno, il Milan non sta accumulando nuovi punti, e il suo score è destinato a erodersi, non potendo beneficiare dei bonus vittoria e qualificazione che le coppe garantiscono.

Questa staticità espone i rossoneri al rischio concreto di essere superati da altre formazioni italiane, impegnate invece attivamente nelle competizioni di Champions League ed Europa League.

La Minaccia Incombente di Juventus e Napoli

Le squadre che più da vicino minacciano la posizione del Milan sono due dirette rivali storiche, entrambe protagoniste in Europa in questa stagione, e guidate da allenatori di alto profilo.

La Juventus, forte del suo storico palmares europeo, si trova immediatamente alle spalle con 64.250 punti. La squadra bianconera, guidata dal tecnico Luciano Spalletti sta accumulando costantemente punti utili grazie al suo percorso nelle coppe. Un paio di risultati positivi potrebbero essere sufficienti per effettuare il sorpasso ai danni del Diavolo.

Ancora più minaccioso è il Napoli, che segue con un coefficiente di 62.000 punti. Il club partenopeo.

