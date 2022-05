Mbappé: «In Italia solo al Milan, ho un legame. Complimenti per lo scudetto». Le parole dell’ex PSG

Kylian Mbappé, fresco del discusso rinnovo col PSG, ha parlato di Milan a La Gazzetta dello Sport.

Le sue parole: «Il mio legame col Milan è speciale. Da piccolo avevo una baby sitter italiana e passavo molto tempo con la sua famiglia, tutti tifosi del Milan. Così grazie a loro anch’io tifavo rossonero e guardavo un sacco di partite del Milan. Dicevo sempre: se giocherò in Italia sarà solo al Milan. D’altronde se avessi detto diversamente, mi avrebbero ucciso… Scherzi a parte, non posso che congratularmi per lo scudetto vinto dal Milan, con tanti amici francesi e Ibrahimovic, una leggenda che rispetto molto».