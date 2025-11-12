Connect with us

HANNO DETTO

Mazzola e l'analisi scudetto: «Milan, Napoli, Inter e Roma in prima fila». Elogi a Tare e Allegri

HANNO DETTO

Saelemaekers Guida, Marelli torna sul caso: «Inutile montare una cosa. Io avrei fatto questo»

HANNO DETTO

Parma Milan, Ordine sul rigore: «Episodio più grave in epoca Var. L'unica vera fortuna è stata una»

HANNO DETTO

Ambrosini: dubbi sulla coppia Leao Pulisic senza un vero 9. E per Allegri l'unico insostituibile è questo giocatore

HANNO DETTO

Pavlovic svela il dialogo con Allegri dopo la sconfitta contro la Cremonese: «Mi ha detto di rilassarmi, è il suo punto di forza»

HANNO DETTO

Mazzola e l’analisi scudetto: «Milan, Napoli, Inter e Roma in prima fila». Elogi a Tare e Allegri

Milan news 24

Published

4 minuti ago

on

By

Mazzola

Mazzola, leggenda dell’Inter, ha inserito anche il Milan di Massimiliano Allegri e Igli Tare nella lotta scudetto: le dichiarazioni

In occasione del suo ottantatreesimo compleanno, Sandro Mazzola è stato intervistato da Il Giornale per analizzare la corsa al titolo in Serie A.

Secondo la leggenda nerazzurra, ben quattro squadre si contendono lo Scudetto: «Inter, Napoli, Milan e Roma sono in prima fila». Per le posizioni europee, invece, Mazzola inserisce anche «Bologna, Como, Juve e Lazio».

Mazzola ha poi espresso il suo giudizio sui club:

  • Inter: La squadra di Marotta e Ausilio (che, curiosamente, Mazzola afferma di aver portato lui stesso all’Inter) ha fatto un «ulteriore balzo in avanti».
  • Milan: Dopo quella che definisce la «sciagurata scelta di allontanare Maldini», il Milan ha «colmato il gap» grazie all’arrivo di Tare e Allegri.
  • Juventus: Il club bianconero continua a commettere l’errore di «sottovalutare l’importanza di avere in società uomini di calcio».

LE DICHIARAZIONI DI MAZZOLA

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.