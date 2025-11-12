HANNO DETTO
Mazzola e l’analisi scudetto: «Milan, Napoli, Inter e Roma in prima fila». Elogi a Tare e Allegri
Mazzola, leggenda dell’Inter, ha inserito anche il Milan di Massimiliano Allegri e Igli Tare nella lotta scudetto: le dichiarazioni
In occasione del suo ottantatreesimo compleanno, Sandro Mazzola è stato intervistato da Il Giornale per analizzare la corsa al titolo in Serie A.
Secondo la leggenda nerazzurra, ben quattro squadre si contendono lo Scudetto: «Inter, Napoli, Milan e Roma sono in prima fila». Per le posizioni europee, invece, Mazzola inserisce anche «Bologna, Como, Juve e Lazio».
Mazzola ha poi espresso il suo giudizio sui club:
- Inter: La squadra di Marotta e Ausilio (che, curiosamente, Mazzola afferma di aver portato lui stesso all’Inter) ha fatto un «ulteriore balzo in avanti».
- Milan: Dopo quella che definisce la «sciagurata scelta di allontanare Maldini», il Milan ha «colmato il gap» grazie all’arrivo di Tare e Allegri.
- Juventus: Il club bianconero continua a commettere l’errore di «sottovalutare l’importanza di avere in società uomini di calcio».