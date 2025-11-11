Connect with us

HANNO DETTO

Sabatini esclude il Milan dalla corsa scudetto? Dichiarazioni chiare dell'ex direttore sportivo della Roma: loro le favorite

HANNO DETTO

Malesani promuove Milan e Juventus: «Sicuramente da scudetto». Ma la globalizzazione ha rovinato i talenti italiani

HANNO DETTO

Parma Milan, crisi mentale contro le piccole. Allegri chiede uno scatto decisivo. Zambrotta vede queste due squadre favorite per lo scudetto

HANNO DETTO

Milan Como in Australia? Ottavio Bianchi non ci sta: «Solo una grande stupidaggine pubblicitaria». La stoccata dello storico ex tecnico

HANNO DETTO

Rivera difende Leao: «Gli stanno rovinando la vita, da lui si aspettano sempre questa cosa e non va assolutamente bene»

HANNO DETTO

Sabatini esclude il Milan dalla corsa scudetto? Dichiarazioni chiare dell’ex direttore sportivo della Roma: loro le favorite

Milan news 24

Published

27 minuti ago

on

By

Sabatini AS1 6192 e1690136798794

Sabatini, ex DS della Roma tra le altre, ha di fatto escluso il Milan di Massimiliano Allegri dalla corsa allo scudetto: le parole

Walter Sabatini, intervenuto ai microfoni di Tuttosport, ha analizzato la corsa allo Scudetto, definendola una «lotta aperta davvero a tante realtà». Milan escluso?

Nonostante riconosca la competitività del campionato, l’ex direttore sportivo si dichiara particolarmente affascinato da una squadra:

PAROLE – «Quella che mi intriga di più è la Roma, in cui vedo miglioramenti ogni domenica».

Sabatini elogia la solidità dei giallorossi: la difesa è «molto forte» e la squadra trova «linee di passaggio pulite». Riconosce che la Roma «soffre la mancanza di una punta», ma si fida di Gasperini, che «sarà capace di inventarsi qualsiasi cosa».

Tuttavia, Sabatini non cambia idea sul valore assoluto degli organici: «l’Inter ha la squadra più forte, l’organico più completo di tutti».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.