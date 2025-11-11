HANNO DETTO
Sabatini esclude il Milan dalla corsa scudetto? Dichiarazioni chiare dell’ex direttore sportivo della Roma: loro le favorite
Sabatini, ex DS della Roma tra le altre, ha di fatto escluso il Milan di Massimiliano Allegri dalla corsa allo scudetto: le parole
Walter Sabatini, intervenuto ai microfoni di Tuttosport, ha analizzato la corsa allo Scudetto, definendola una «lotta aperta davvero a tante realtà». Milan escluso?
Nonostante riconosca la competitività del campionato, l’ex direttore sportivo si dichiara particolarmente affascinato da una squadra:
PAROLE – «Quella che mi intriga di più è la Roma, in cui vedo miglioramenti ogni domenica».
Sabatini elogia la solidità dei giallorossi: la difesa è «molto forte» e la squadra trova «linee di passaggio pulite». Riconosce che la Roma «soffre la mancanza di una punta», ma si fida di Gasperini, che «sarà capace di inventarsi qualsiasi cosa».
Tuttavia, Sabatini non cambia idea sul valore assoluto degli organici: «l’Inter ha la squadra più forte, l’organico più completo di tutti».