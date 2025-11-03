Connect with us

Sabatini a sorpresa su Milan Roma: «Partita sontuosa dei giallorossi, se mantengono questo livello...»

Marotta annuncia: «San Siro al capitolo finale. Milan di Allegri in corsa per lo scudetto? Dico che...»

Borghi analizza il gol vittoria del Milan contro la Roma: «Contropiede perfetto in stile allegriano. Il gol di Pavlovic una beffa per Gasperini, ecco perchè»

Bucchioni esalta Leao: le parole del giornalista dopo Milan Roma non sono passate assolutamente inosservate

Trevisani su Milan Roma: «Rossoneri a due facce ma la vittoria è assolutamente meritata. E su Leao ho un pensiero chiaro»

17 minuti ago

Sabatini, ex DS della Roma tra le altre, ha esaltato la prestazione dei giallorossi nella sconfitta di ieri sera a San Siro contro il Milan

Walter Sabatini, ex dirigente giallorosso, ha commentato su Instagram la vittoria del Milan sulla Roma.

Sabatini ha invitato i giocatori della Roma a riflettere sull’esultanza degli avversari: «Per capire l’importanza e la qualità della partita giocata a San Siro, i giocatori della Roma avrebbero dovuto fermarsi qualche minuto per assistere alla fragorosa esultanza degli avversari». Un’esultanza dovuta, secondo Sabatini, alla «sensazione di scampato pericolo» del Milan.

L’ex dirigente ha elogiato la squadra, nonostante la sconfitta: «La Roma ha fatto una partita sontuosa». La previsione è ottimistica: «se riuscirà a mantenere questo livello di prestazione sarà un campionato straordinario».

