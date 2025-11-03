Sabatini a sorpresa su Milan Roma: «Partita sontuosa dei giallorossi, se mantengono questo livello...»

Sabatini, ex DS della Roma tra le altre, ha esaltato la prestazione dei giallorossi nella sconfitta di ieri sera a San Siro contro il Milan

Walter Sabatini, ex dirigente giallorosso, ha commentato su Instagram la vittoria del Milan sulla Roma.

Sabatini ha invitato i giocatori della Roma a riflettere sull’esultanza degli avversari: «Per capire l’importanza e la qualità della partita giocata a San Siro, i giocatori della Roma avrebbero dovuto fermarsi qualche minuto per assistere alla fragorosa esultanza degli avversari». Un’esultanza dovuta, secondo Sabatini, alla «sensazione di scampato pericolo» del Milan.

L’ex dirigente ha elogiato la squadra, nonostante la sconfitta: «La Roma ha fatto una partita sontuosa». La previsione è ottimistica: «se riuscirà a mantenere questo livello di prestazione sarà un campionato straordinario».